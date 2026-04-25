Dukung Konsep Night Zoo, Pemkot Surabaya Benahi Wajah KBS Lebih Modern & Terintegrasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan penataan besar-besaran di Kebun Binatang Surabaya (KBS) untuk memperkuat daya tarik wisata sekaligus mendukung konsep night zoo yang tengah disiapkan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan penataan akan difokuskan pada area depan KBS, mulai dari pintu masuk, pintu keluar, hingga plaza di sekitar patung Sura dan Baya.

Revitalisasi ini tidak hanya menyentuh tampilan visual, tetapi juga penguatan konsep kawasan wisata terpadu.

“Jadi, terkait pintu masuk, pintu keluar, dan plaza di KBS. Kami juga akan mendapatkan tambahan satwa baru hasil kerja sama dengan Jepang,” kata Eri, Jumat (24/4).

Dia menyebutkan, sejumlah satwa baru akan didatangkan dalam bentuk beberapa pasang, meski jenisnya belum diumumkan ke publik.

“Ada beberapa pasang, tunggu tanggal mainnya,” ujarnya.

Eri menjelaskan, pengerjaan penataan dimulai April 2026 dan ditargetkan selesai antara September hingga Oktober.

Salah satu konsep utama adalah mengintegrasikan pintu masuk dan keluar agar lebih menarik dan memberi pengalaman visual yang kuat bagi pengunjung.