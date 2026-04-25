Cuaca Surabaya Hari Ini, Pagi Sampai Malam Cerah hingga Berawan, Siang Bakal Panas Menyengat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (25/4).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Siangnya berawan di seluruh kawasan.

Sorenya Bulak diramalkan hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas.