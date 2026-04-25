Cuaca Jawa Timur 25 April 2026, Pagi-Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (25/4).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Jonbang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Sorenya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh wilayah.

Malamnya cuaca di seluruh wilayah masih curah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)