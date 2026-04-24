Kompetisi Ayumie Superdance 2026 Masuk Grand Final, 10 Tim Berebut Hadiah ke Malaysia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ajang kompetisi tari pelajar Ayumie Superdance 2026 memasuki babak puncak Grand Final yang akan mempertemukan 10 tim terbaik dari berbagai sekolah di Surabaya dan sekitarnya.

Grand final dijadwalkan berlangsung di Main Stage Convention Hall Tunjungan Plaza dan terbuka untuk umum pada Sabtu (25/4) pukul 18.00 WIB.

Owner Omieku Food dengan produk Ayumie Cipto Suwarno Kurniawan mengatakan kompetisi ini telah memasuki tahun ketiga penyelenggaraan dan terus menunjukkan peningkatan antusiasme peserta.

“Antusiasmenya makin baik, effort anak-anak juga makin meningkat. Tahun ini kami memberikan kejutan, juara pertama akan kami berangkatkan ke luar negeri,” ujar Wawan sapaan akrabnya, Jumat (24/4).

Dia menjelaskan pemenang utama akan mendapatkan hadiah utama berupa perjalanan ke Malaysia untuk satu tim, termasuk kesempatan tampil (perform) di luar negeri. Selain itu, total hadiah yang diperebutkan mencapai lebih dari Rp12 juta serta piala bergilir.

Kompetisi ini juga menghadirkan kategori tambahan seperti Best Costume, Best Social Media, dan Best Supporter guna menambah semarak acara.

Sebanyak 10 tim finalis merupakan hasil seleksi dari 24 tim yang sebelumnya bertanding. Setiap tim terdiri dari 3 hingga 12 orang dengan kategori usia pelajar tingkat SMP, meski dalam praktiknya terdapat peserta usia lebih muda yang turut berkompetisi.

Wawan menambahkan pemilihan dance sebagai kompetisi dilatarbelakangi minimnya wadah bagi pelajar yang memiliki minat di bidang tersebut.