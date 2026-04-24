PT ABIM Klarifikasi Dugaan Kecurangan Takaran Minyakita di Sidoarjo

JPNN.com

Jumat, 24 April 2026 – 19:47 WIB
Manajer Marketing PT ABIM Walidah Fauziyah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat dan Satgas Pangan Jawa Timur atas temuan MinyaKita yang dikurangi takarannya oleh oknum karyawan. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jatim mengungkap kasus dugaan kecurangan takaran minyak goreng bersubsidi Minyakita di Sidoarjo beberapa waktu lalu. 

Pihak perusahaan, PT Aku Bisa Indonesia Maju (ABIM) pun buka suara terkait temuan di sebuah gudang kawasan Taman, Sidoarjo tersebut. 

Manajer Marketing PT ABIM Walidah Fauziyah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat dan Satgas Pangan Jawa Timur.

Baca Juga:

“Saya secara pribadi dan mewakili perusahaan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan Satgas Pangan Jawa Timur,” kata Fauziyah, Jumat (24/4).

Dia menegaskan secara standar operasional prosedur (SOP), perusahaan tidak pernah mengarahkan pengurangan takaran produk.

“Secara SOP, kami tidak pernah mengarahkan tindakan untuk mengurangi takaran yang tidak sesuai aturan perlindungan konsumen,” ujarnya.

Baca Juga:

Berdasarkan hasil audit internal, perusahaan menemukan adanya indikasi kesalahan dari salah satu karyawan berinisial G.

Kesalahan tersebut disebut terjadi karena tidak menjalankan prosedur sesuai standar.

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Minyakita minyakita oplosan Polda Jatim PT ABIM minyakita oplosan sidoarjo

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU