Diduga Tersetrum saat Isi Daya HP, IRT di Ponorogo Tewas
jatim.jpnn.com, PONOROGO - Kejadian nahas menimpa seorang ibu rumah tangga bernama Dina Ayu Lestari. Warga Desa Tulung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jatim itu meninggal dunia saat mengisi daya handphone diduga tersengat listrik, Kamis (23/4).
Saat insiden itu terjadi, korban sempat teriak dari dalam rumah sebelum akhirnya ditemukan terkapar dalam kondisi lemah oleh keluarga dan warga sekitar.
Pamapta I Polres Ponorogo Ipda John Anderson Batara Aryasena menjelaskan insiden itu pertama kali diketahui oleh kakak korban Triyono dan tetangga saat ngopi di teras rumah korban.
“Saat ngopi itu, tiba-tiba mendengar teriakan korban dari dalam rumah. Teriakannya itu kencang sekali,” kata Ipda John, Jumat (24/4).
Mendengar teriakan itu, saksi mencoba mengecek ke dalam rumah dan menemukan korban sudah dalam keadaan tergeletak di lantai depan kamarnya posisi tangan kiri memegang stop kontak yang kondisi terbuka dan masih tersambung dengan arus listrik.
“Serta terdapat charge dan HP di samping korban. Kemudian para saksi bergegas menolong korban dan mencabut stop kontak," katanya.
Saat itu korban kondisi masih hidup namun sudah lemas dan merintih kesakitan serta sudah terlihat sesak nafas. Salah satu tetangga sudah mau membawa korban ke rumah sakit.
"Namun, belum sempat di bawa ke RS korban sudah meninggal dunia,” urainya.
