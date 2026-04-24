Cetak Pengusaha Muda, UC Fair 2026 Hadirkan Pengalaman Bisnis Langsung

Jumat, 24 April 2026 – 17:32 WIB
Universitas Ciputra hadirkan UC Fair 2026 untuk cetak pengusaha muda lewat pengalaman nyata, Jumat (24/4). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Upaya meningkatkan jumlah entrepreneur di Indonesia terus didorong dari berbagai sektor, termasuk dunia pendidikan.

Universitas Ciputra Surabaya menghadirkan UC Fair 2026 sebagai langkah konkret menjawab tantangan rendahnya rasio wirausaha nasional yang baru mencapai 3,57 persen per Maret 2025.

Mengusung tema 'The Awakening of Emerald Jungle', kegiatan ini tak sekadar pameran, tetapi juga ruang pembelajaran langsung bagi siswa SMA.

Sebanyak 1.000 siswa SMA tercatat mengikuti rangkaian UC Fair 2026 dan UC Play tersebut. 

Salah satu program unggulan dalam UC Fair 2026 adalah Bazaar Competition.

Dalam program ini, pelajar ditantang menciptakan ide bisnis, mengelola produk, hingga berinteraksi langsung dengan pasar.

Konsep tersebut sejalan dengan program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang menekankan pembelajaran berbasis praktik.

Selain itu, Universitas Ciputra juga menghadirkan UC Play, yakni rally game interaktif yang mengenalkan dunia entrepreneurship secara menyenangkan.

