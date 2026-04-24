HGI City Cup 2026 Surabaya Fest Digelar, Hadirkan Musik dan Turnamen Domino

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Event HGI City Cup 2026 Surabaya Fest siap digelar di Grand City Mall Surabaya pada 25–26 April 2026.

Sejumlah musisi bakal meramaikan acara ini, termasuk Mollucan Soul yang kembali tampil setelah sukses mencuri perhatian publik di Makassar.

Selain itu, penyanyi dangdut Nella Kharisma juga dijadwalkan tampil pada 25 April 2026.

Event yang diselenggarakan HGI ini menjadi pembuka rangkaian turnamen domino yang akan berlangsung selama delapan minggu, mulai 20 April hingga 28 Juni 2026.

Kompetisi tersebut digelar setiap Rabu hingga Minggu dengan sistem pemenang harian dan terbuka untuk umum.

Menariknya, seluruh rangkaian turnamen bisa diikuti secara gratis tanpa biaya pendaftaran.

Baca Juga: Turnamen Domino Surabaya Dongkrak UMKM dan Hotel

Tak hanya hiburan musik, HGI City Cup 2026 Surabaya Fest juga menghadirkan berbagai aktivitas interaktif.

Mulai dari permainan ludo, ular tangga, hingga lempar gelang yang sebelumnya menjadi favorit pengunjung.