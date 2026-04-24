National Hospital Perluas Akses Layanan Premium Lewat Kolaborasi Perbankan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - National Hospital memperluas akses layanan kesehatannya melalui kolaborasi dengan sektor perbankan yakni Bank Central Asia Tbk (BCA).

Kerja sama ini menghadirkan kemudahan akses serta pengalaman layanan kesehatan yang lebih personal dan eksklusif bagi nasabah BCA Solitaire dan Prioritas.

Kerja sama ini mencakup berbagai fasilitas tambahan, mulai dari kemudahan layanan rawat jalan hingga rawat inap, serta sejumlah layanan pendukung untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan pendamping.

CEO National Hospital Ang Hoey Tiong mengatakan kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan kesehatan berstandar internasional yang tetap mudah diakses masyarakat di dalam negeri.

“Komitmen kami adalah menghadirkan layanan kesehatan kelas dunia di Indonesia, dengan dukungan dokter, fasilitas, dan teknologi yang terus kami kembangkan,” ujar Ang Hoey, Kamis (23/4).

Sementara itu, Vice President BCA Felicia Revitasari mengatakan nasabah BCA Solitaire dan Prioritas dapat menikmati berbagai keuntungan, mulai dari layanan rawat jalan hingga rawat inap.

"Untuk rawat jalan, tersedia diskon layanan radiologi dan laboratorium masing-masing sebesar 10 perse (non-rujukan), diskon 20 persen untuk paket Medical Checkup Wellness, serta harga spesial paket Medical Checkup bagi nasabah BCA Solitaire,” jelas Felicia.

Sementara itu, untuk layanan rawat inap, memperoleh diskon kamar sebesar 10 persem fasilitas upgrade kamar satu tingkat (minimal kelas VIP sesuai ketersediaan), serta layanan makan gratis bagi pendamping pasien.