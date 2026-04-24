Maraton 3 Hari, KPK Periksa 20 Pejabat Pemkab Tulungagung Terkait Kasus Korupsi

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Sebanyak 20 pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Surabaya. Pemeriksaan dilakukan selama tiga hari berturut-turut di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur.

Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan pemeriksaan berlangsung mulai Rabu hingga Jumat pekan ini.

“Pemeriksaan dilaksanakan selama tiga hari, mulai Rabu sampai Jumat pekan ini di BPKP Surabaya. Kami belum mengetahui detail materi pemeriksaannya,” kata Baharudin, Kamis (23/4).

Dia mengaku informasi yang diterima pemerintah daerah masih bersifat umum.

Namun, sejumlah pejabat diketahui tidak masuk kantor karena memenuhi panggilan penyidik KPK.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Tulungagung Chandra Gupta Mauria membenarkan adanya pemanggilan tersebut. Menurut dia, total sekitar 20 pejabat dijadwalkan menjalani pemeriksaan.

“Pemeriksaan dilakukan bertahap, tidak bersamaan, hingga totalnya sekitar 20 pejabat,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa sembilan pejabat Pemkab Tulungagung.

Pemeriksaan itu untuk mendalami dugaan pemerasan terkait pembuatan surat pernyataan pengunduran diri terhadap 16 kepala organisasi perangkat daerah (OPD).