Cuaca Malang Hari Ini, Siang dan Sore Bakal Dilanda Hujan Lebat Disertai Petir

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (24/4) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah.

Siang dan sore hujan lebat disertai petir melanda seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kasembon dan Ngantang. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Siang dan sore hujan lebat disertai petir melanda Bululawang, Dau, Gondanglegi, Jabung, Kepanjen, Kromengan, Ngaju, Ngantang, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Tajinan, Tumpang, Turen, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.