Cuaca Surabaya Hari Ini, Pagi dan Siang Berpotensi Hujan Lebat Disertai Petir

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (24/4).

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian hujan lebat disertai petir.

Siangnya hujan lebat disertai petir masih melanda seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian cerah hingga berawan.

Sorenya cuaca di seluruh kawasan cerah.

Malamnya seluruh kawasan masih cerah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 9-37 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas.