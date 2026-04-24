Cuaca Jawa Timur 24 April 2026, Pagi Sampai Sore Wilayah Berikut Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (24/4).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan dan Surabaya. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Nganjuk. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan, Blitar, Kota Blitar, Kota Malang, dan Malang. Gerimis mengguyur Ngawi. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Blitar, Kota Blitar, Kota Malang, dan Malang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-37 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim.