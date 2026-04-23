JPNN.com

100 KK di Pasuruan Terdampak Banjir, Sungai Welang Meluap

Kamis, 23 April 2026 – 18:40 WIB
Banjir di Kota Pasuruan, Jawa Timur. ANTARA/HO-BPBD Pasuruan

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Sebanyak 100 kepala keluarga (KK) di Kota Pasuruan terdampak banjir akibat meluapnya Sungai Welang setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut.

Banjir yang terjadi pada Selasa (21/4) petang itu menggenangi permukiman warga dan akses jalan di tujuh kelurahan. Sedikitnya 100 rumah sempat terendam.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan tim gabungan telah diterjunkan ke lokasi.

Baca Juga:

“Personel BPBD Provinsi Jawa Timur bersama BPBD Kota Pasuruan melakukan kaji cepat serta koordinasi dengan perangkat desa setempat,” ujar Abdul, Kamis (23/4).

Wilayah terdampak meliputi Kelurahan Karangketug di Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan Petamanan, Kebonsari, dan Kandang Sapi di Kecamatan Panggungrejo, serta Kelurahan Wirogunan, Puturejo, dan Purworejo di Kecamatan Purworejo.

Petugas juga melakukan pemantauan ketinggian air secara berkala serta menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak.

Baca Juga:

"Personel di lapangan juga melakukan pemantauan ketinggian genangan secara berkala serta distribusi logistik kepada warga terdampak. Kondisi pada Rabu (22/4), cuaca terpantau hujan ringan dan banjir telah surut," kata Abdul.

Saat ini, Jawa Timur masih berstatus siaga darurat bencana hidrometeorologi basah berdasarkan keputusan gubernur yang berlaku hingga 1 Mei 2026.

Hujan lebat picu banjir di Pasuruan, ratusan rumah sempat terendam. Simak kondisi terbaru.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   banjir banjir pasuruan sungai meluap sungai welang meluap

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU