Dari Keraguan Menuju Keyakinan: Perjalanan Yustina Temukan Toleransi di Kampus
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suasana haru dan bangga menyelimuti prosesi wisuda di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya.
Di antara deretan toga dan senyum para lulusan, ada sosok yang mencuri perhatian: Suster Yustina Klun Kolo. SSpS.
Dengan balutan jubah biarawati, melangkah mantap menuju podium, membawa kisah yang tak sekadar tentang gelar, tetapi juga perjalanan hati.
Perempuan kelahiran Dili, 5 Juli 1994 itu datang ke Surabaya dengan perasaan campur aduk.
Sebagai mahasiswi Katolik yang akan menempuh pendidikan di kampus dengan mayoritas muslim, rasa ragu sempat menghampiri. Namun, keraguan itu perlahan luruh seiring waktu.
“Awalnya saya khawatir, tetapi ternyata saya justru menemukan suasana yang hangat dan penuh penerimaan,” tutur Yustina dengan senyum tenang.
Selama menempuh pendidikan di Program Studi D4 Analis Kesehatan, dia merasakan langsung bagaimana perbedaan tidak menjadi sekat.
Interaksi dengan dosen dan teman-teman berjalan alami, tanpa memandang latar belakang agama maupun budaya. Baginya, kampus bukan hanya tempat belajar ilmu, tetapi juga ruang bertumbuh sebagai manusia.
