Lansia di Simokerto Surabaya Ditemukan Tewas dengan Luka Tusuk

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang laki-laki lanjut usia (lansia) berinisial MJ (61) ditemukan meninggal dunia di kawasan Jalan Pragoto II, Simolawang, Simokerto, Surabaya, Kamis (23/4) pagi.

Mirisnya, MJ diduga dikeroyok dan ditusuk menggunakan senjata tajam pada bagian dad sebelah kiri dan wajah hingga akhirnya meninggal dunia

Kapolsek Simokerto Kompol Zainur Rofiq membenarkan insiden tersebut. Informasi yang dihimpun, pelakunya ada dua orang dan masih ada hubungan keluarga.

"Jadi, informasi yang kami dapat dari warga, ini korban inisial namanya M, tetapi untuk yang yang melakukan ini masih kami kantongi nama-namanya. Saat ini untuk jajaran anggota operasional masih kami turunkan untuk segera untuk mencari nama-nama tersebut," kata Zainur.

Dia menjelaskan berdasarkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditemukan luka tusuk benda tajam pada bagian dada dan kepala.

"Jenazah langsung kami larikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda. Saat ini persiapan untuk laksanakan autopsi," katanya.

Zainur belum bisa merinci kronologi dan motif penganiayaan berujung kematian ini. Sebab, penyidik masih memburu dua terduga pelaku.

Selain itu, pihaknya juga mengumpulkan rekaman CCTV serta meminta keterangan terhadap warga sekitar.