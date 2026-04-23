Dua Warga Malang Jalani Psychosurgery Perdana di RSU dr Soetomo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua warga asal Malang menjadi bagian dari sejarah baru layanan kesehatan jiwa di Indonesia.

Keduanya menjalani tindakan psychosurgery perdana di RSU dr Soetomo, Surabaya, Rabu (22/4) sebagai upaya lanjutan setelah terapi yang dijalani sebelumnya belum menunjukkan hasil optimal.

Tindakan berupa Stereotactic Capsulotomy ini menjadi yang pertama dilakukan di Indonesia. Prosedur tersebut ditujukan bagi pasien dengan gangguan kejiwaan berat yang tidak merespons pengobatan konvensional.

Dokter Penanggung Jawab Pasien dr Azimatul Karimah menjelaskan bahwa kedua pasien merupakan saudara kandung yang sama-sama didiagnosis skizofrenia paranoid resisten terapi.

“Pasien dengan kondisi ini seringkali mengalami hambatan dalam pengendalian gejala, meskipun telah mendapatkan pengobatan optimal. Melalui tindakan ini, kami berharap dapat membantu mengurangi gejala seperti agresivitas dan halusinasi,” ujarnya.

Proses operasi dilakukan dengan pendekatan multidisiplin, melibatkan tim dari berbagai bidang seperti bedah saraf, psikiatri, anestesi, hingga psikologi klinis. Seluruh tahapan juga melalui asesmen ketat demi memastikan keamanan pasien.

“Pendekatan multidisiplin sangat penting untuk memastikan tindakan yang diberikan sesuai indikasi dan dilakukan dengan standar keamanan tinggi,” ujar Azimatul.

Direktur RSU dr Soetomo Prof Dr Cita RS Prakoeswa menyebut tindakan ini sebagai langkah maju dalam pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia.