33 Jemaah Calon Haji Keluhkan Hipertensi dan Lelah, BBKK Surabaya Buka Suara
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 33 jemaah calon haji Embarkasi Surabaya dilaporkan mengalami keluhan kesehatan berupa kelelahan dan gejala hipertensi.
Keluhan tersebut tercatat dari kloter 3 hingga kloter 6 berdasarkan pemeriksaan di klinik kesehatan Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Rabu (22/4).
Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Surabaya, dr Rosidi Roslan, mengatakan puluhan jemaah itu datang untuk memeriksakan kondisi kesehatannya.
“Jumlah kunjungan ke klinik ada 33 jemaah. Sebagian besar keluhannya kelelahan, ada juga yang hipertensi,” kata Rosidi.
Meski demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi para jemaah masih dalam kategori aman dan tidak berisiko tinggi.
Karena itu, seluruh jemaah yang mengalami keluhan tersebut tetap dinyatakan layak terbang dan diperbolehkan melanjutkan perjalanan ibadah haji.
“Semua dalam keadaan layak terbang. Kami sudah lakukan pemeriksaan menyeluruh,” ujarnya.
Rosidi mengingatkan jemaah untuk menjaga kondisi fisik, terutama dengan cukup istirahat dan memenuhi kebutuhan asupan gizi selama masa persiapan keberangkatan.
Sebanyak 33 jemaah haji Embarkasi Surabaya mengalami kelelahan dan hipertensi. BBKK memastikan seluruhnya tetap layak terbang.
