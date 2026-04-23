Usia 16 Tahun Sudah ke Tanah Suci, Kisah Haru Syafa Bikin Terenyuh

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Di tengah ribuan calon jemaah haji yang bersiap berangkat ke Tanah Suci, sosok Nikmatus Syafaroh mencuri perhatian. Remaja 16 tahun asal Kabupaten Pasuruan itu tercatat sebagai jemaah termuda di kloter 05.

Di usianya yang masih sangat muda, santriwati Pondok Pesantren Sidogiri ini harus menjalani ibadah haji dengan perasaan campur aduk.

Syafa—sapaan akrabnya—berangkat bukan tanpa alasan. Ia menggantikan sang ibu yang meninggal dunia pada 2025 lalu.

“Ibu sudah meninggal tahun 2025. Jadi, saya berangkat sama ayah berdua,” kata Syafa di Asrama Haji Embarkasi Sukolilo, Rabu (22/4).

Keberangkatan ini menyimpan kisah perjuangan panjang. Sejak 2012, kedua orang tuanya menabung sedikit demi sedikit demi mewujudkan impian berhaji.

Ayahnya bekerja sebagai petani, sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga.

“Tahu perjuangannya. Nabung dari lama,” ujarnya singkat.

Menjelang keberangkatan, perasaan Syafa tak menentu. Bahagia karena bisa menunaikan rukun Islam kelima di usia muda, namun sedih karena sang ibu tak lagi mendampinginya.