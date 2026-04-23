Cuaca Malang Hari Ini, Pagi & Siang. Gerimis-Hujan Lebat, Sore ke Malam Berawan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (23/4) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang hujan lebat disertai petir melanda Ampelgading, Dau, Ngantang, Poncokusumo dan Pujon. Kawasan lainnya cerah hingga hujan ringan atau gerimis.

Sorenya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 15-32 derajat celsius.