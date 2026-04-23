JPNN.com

JPNN.com Jatim

Kartini Hari Ini: 16 Tahun Jadi Ibu Sekaligus Ayah, Kisah Bunda Intan Kuatkan Perempuan

Kamis, 23 April 2026 – 09:34 WIB
Kartini Hari Ini: 16 Tahun Jadi Ibu Sekaligus Ayah, Kisah Bunda Intan Kuatkan Perempuan - JPNN.com Jatim
Tak memilih, hanya menjalani. Kisah Bunda Intan jadi refleksi tentang perempuan, karier, dan keluarga. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tidak semua perempuan memilih jalannya sendiri. Sebagian hanya menjalani apa yang datang dalam hidupnya.

Bagi Bunda Intan, menjadi ibu sekaligus ayah bukanlah rencana, tetapi ketika takdir itu datang, dia tidak menolak. Dia menjalaninya.

Hampir 16 tahun, dia berdiri di dua dunia. Di rumah sebagai ibu, di luar sebagai pemimpin Intanaya Travel Haji Umroh dan Al-Mawaddah Travel Haji Umroh.

“Ini bukan keterpaksaan. Ini amanah,” ucap Bunda Intan, Kamis (23/4).

Bunda Intan percaya, perempuan memiliki kekuatan yang sering tidak tampak. Di balik fisik yang terlihat lebih lemah, tersimpan daya tahan yang luar biasa.

Dia tumbuh dengan keyakinan sederhana: perempuan adalah tiang negara. Dari seorang ibu, lahir generasi. Dari generasi, lahir masa depan.

Namun, dia juga melihat perubahan zaman. Perempuan kini lebih bebas, lebih berani, dan memiliki lebih banyak pilihan, tetapi di balik itu, ada sesuatu yang sering tidak disadari.

“Kadang kita merasa merdeka, tetapi sebenarnya hanya berpindah dari satu tekanan ke tekanan lain,” katanya.

Kisah Bunda Intan, single mom yang 16 tahun menjalani peran ibu dan ayah sekaligus, menginspirasi banyak perempuan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU