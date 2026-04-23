Kartini Hari Ini: 16 Tahun Jadi Ibu Sekaligus Ayah, Kisah Bunda Intan Kuatkan Perempuan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tidak semua perempuan memilih jalannya sendiri. Sebagian hanya menjalani apa yang datang dalam hidupnya.

Bagi Bunda Intan, menjadi ibu sekaligus ayah bukanlah rencana, tetapi ketika takdir itu datang, dia tidak menolak. Dia menjalaninya.

Hampir 16 tahun, dia berdiri di dua dunia. Di rumah sebagai ibu, di luar sebagai pemimpin Intanaya Travel Haji Umroh dan Al-Mawaddah Travel Haji Umroh.

“Ini bukan keterpaksaan. Ini amanah,” ucap Bunda Intan, Kamis (23/4).

Bunda Intan percaya, perempuan memiliki kekuatan yang sering tidak tampak. Di balik fisik yang terlihat lebih lemah, tersimpan daya tahan yang luar biasa.

Dia tumbuh dengan keyakinan sederhana: perempuan adalah tiang negara. Dari seorang ibu, lahir generasi. Dari generasi, lahir masa depan.

Namun, dia juga melihat perubahan zaman. Perempuan kini lebih bebas, lebih berani, dan memiliki lebih banyak pilihan, tetapi di balik itu, ada sesuatu yang sering tidak disadari.

“Kadang kita merasa merdeka, tetapi sebenarnya hanya berpindah dari satu tekanan ke tekanan lain,” katanya.