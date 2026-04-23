Cuaca Surabaya Hari Ini, Pagi dan Siang Gerimis & Hujan Lebat, Sore-Malam Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - ??Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (23/4).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Gunung Anyar dan Rungkut. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Gayungan, Jambangan, Mulyorejo, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, dan Wonocolo. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya Gunung Anyar dan Rungkut masih hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas.