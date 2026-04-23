Cuaca Jawa Timur 23 April 2026, Pagi Sampai Malam Bakal Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (23/4).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan dan Bondowoso. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Pamekasan, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir masih melanda Bangkalan. Gerimis mengguyur Kota Madiun, Madiun, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, dan Sampang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Kota Madiun, Madiun, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, dan Sampang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Ponorogo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim.