Digitalisasi Pendidikan Belum Merata, Sekolah Diminta Kejar Tertinggalan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Forum Purchasing Days bertajuk Digital Update: Advancing Digital Education for School Leaders yang digelar di Surabaya, Rabu (22/4). Forum tersebut mempertemukan pelaku industri, bisnis, dan pendidikan dalam satu ekosistem kolaboratif.

Mantan Rektor Universitas Ciputra Surabaya periode 2006–2017 Tony Antonio menyatakan teknologi merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Namun, dia menilai masih ada kesenjangan dalam penyebaran dan pemahaman teknologi, terutama antara kota besar dan daerah.

“Dengan wilayah Indonesia yang sangat luas, memang tidak mudah bagi pemerintah, dunia bisnis, dan pendidikan untuk meratakan akses teknologi,” ujar Tony.

Menurutnya, faktor infrastruktur dan luas wilayah menjadi tantangan utama dalam pemerataan digitalisasi.

“Ini masalah nasional, tetapi digitalisasi dan pengembangan teknologi tetap tidak bisa dihindari,” ucapnya.

Sementara itu, Director PT Visiniaga Mitra Kreasindo Leon Rumambi menyebut kemajuan teknologi harus dimanfaatkan secara maksimal, khususnya di sektor pendidikan.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Gandeng UK Petra dan SUTD Digitalisasi Koperasi SMB

Dia menilai pemerintah sebenarnya telah menyiapkan berbagai program untuk memperluas akses teknologi di seluruh Indonesia.

“Tinggal bagaimana sekolah, baik negeri maupun swasta, bisa mengejar dan memanfaatkan kemajuan tersebut untuk mempercepat proses pembelajaran,” kata dia.