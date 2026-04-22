JPNN.com Jatim Jatim Terkini Peserta dari Luar Daerah Kagum dengan Turnamen Domino di Surabaya

Peserta dari Luar Daerah Kagum dengan Turnamen Domino di Surabaya

Rabu, 22 April 2026 – 19:27 WIB
Peserta dari Luar Daerah Kagum dengan Turnamen Domino di Surabaya - JPNN.com Jatim
HGI menutup Surabaya Domino Tournament 2026 dengan atmosfer tegang dan meriah, mempertegas domino sebagai olahraga pikiran profesional. Fofo: Dok. HGI

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Hari kedua sekaligus penutupan Surabaya Domino Tournament 2026 menjadi puncak kompetisi yang digelar Higgs Games Island di Grand City Convention Hall, Minggu (19/4).

Sejak pagi, suasana sudah dipenuhi ketegangan. Para pemain terbaik bertarung di babak final untuk memperebutkan total hadiah Rp200 juta.

Area pertandingan dipadati penonton. Sorak sorai mengiringi setiap langkah pemain yang tampil di meja final.

Baca Juga:

Sebagai penyelenggara, HGI menghadirkan turnamen dengan sistem yang rapi dan kompetitif hingga hari terakhir.

Keberhasilan event ini juga didukung kolaborasi dengan PB PORDI, PORDI Jawa Timur, serta dukungan KONI dan pemerintah daerah.

Perwakilan HGI Ray menilai permainan para peserta menunjukkan bahwa domino kini berkembang sebagai olahraga berbasis strategi.

Baca Juga:

“Kami melihat pemain bermain dengan perhitungan matang. Ini membuktikan domino bukan sekadar permainan, tetapi olahraga pikiran yang berpotensi profesional,” ujarnya.

Dia menambahkan ke depan HGI akan membuka lebih banyak peluang bagi pemain untuk berkembang, termasuk dari sisi karier dan penghasilan.

HGI menutup Surabaya Domino Tournament 2026 dengan atmosfer tegang dan meriah, mempertegas domino sebagai olahraga pikiran profesional.
BERITA TERKAIT

