Terungkap, Joki UTBK Unesa Berusia 23–24 Tahun dan Tak Gugup Saat Diperiksa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kasus perjokian UTBK-SNBT 2026 di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) tak hanya mengungkap modus, tetapi juga profil pelaku yang dinilai tidak biasa.

Joki yang diamankan diketahui merupakan laki-laki berusia sekitar 23–24 tahun dengan kemampuan akademik yang baik.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Unesa Prof Dr Martadi, M.Sn., mengungkapkan pelaku berinisial H tersebut juga dinilai cukup profesional.

Selama proses pemeriksaan, dia tidak menunjukkan tanda-tanda gugup meski telah diketahui melakukan pelanggaran.

“Yang bersangkutan sangat tenang, tidak ada raut khawatir, tidak gemetar sama sekali. Ini menunjukkan mereka cukup profesional,” kata Martadi, Rabu (22/4).

Menurut Martadi, sikap tenang itu bahkan tetap terlihat saat pelaku akhirnya mengakui perbuatannya sebagai joki.

“Setelah mengaku pun, dia tetap terlihat tenang,” imbuhnya.

Dari hasil pendalaman, pelaku juga tidak membawa identitas pribadi apa pun saat mengikuti ujian. Hal ini diduga sebagai bagian dari strategi untuk menghindari pelacakan.