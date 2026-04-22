APINDO Jatim Soroti Upah dan Daya Saing Industri di Tengah Tekanan Global

jatim.jpnn.com, BATU - APINDO Jawa Timur menggelar Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov) 2026 sebagai langkah memperkuat organisasi sekaligus merumuskan arah kebijakan dunia usaha di tengah tantangan ekonomi.

Ketua DPP APINDO Jatim Eddy Widjanarko menyatakan penguatan internal menjadi fokus utama.

“APINDO harus kuat dari dalam. Kepemimpinan di daerah perlu terus ditingkatkan karena berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi,” ujar Eddy saat pembukaan Rakerkonprov, Rabu (22/4).

Eddy menyebut APINDO memiliki peran strategis dalam mendorong investasi sekaligus menjaga kesejahteraan pekerja. Namun, dia mengingatkan tantangan dunia usaha saat ini, salah satunya terkait struktur upah.

“UMK ring 1 Jawa Timur saat ini berada di kisaran Rp5,2 juta. Angka ini sejajar dengan daerah industri seperti Tangerang sekitar Rp5,5 juta, Jakarta Rp5,9 juta, dan Bekasi Rp6 juta. Ini perlu disikapi secara bijak agar tidak menekan dunia usaha,” jelasnya.

Dia menekankan pentingnya keseimbangan antara upah dan produktivitas.

Baca Juga: Rakerkonas Apindo Jatim Perkuat Iklim Investasi dan Bantu UMKM Naik Kelas

“Upah harus dikaitkan dengan produktivitas. Perlu rebalancing melalui dialog konstruktif dengan serikat pekerja,” katanya.

Di tengah tantangan, peluang investasi tetap terbuka. Industri baru, seperti sektor alas kaki, mulai tumbuh di Ngawi, Nganjuk, dan Lamongan.