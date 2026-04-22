Polisi Turunkan Tim Gegana Periksa Benda Mirip Terpedo di Kangean Sumenep

Rabu, 22 April 2026 – 14:37 WIB
Temuan benda mirip torpedo di Pulau Kangean, Sumenep, Jawa Timur. ANTARA/ HO-Polres Sumenep

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Polres Sumenep mendatangkan tim Gegana dari Brimob Polda Jatim untuk mengecek temuan benda mirip torpedo di Pulau Kangean.

Kapolres Sumenep Anang Hardiyanto mengatakan, benda tersebut ditemukan nelayan di pesisir Pantai Dusun Aenglombi, Desa Torjek, Kecamatan Kangayan, pada Senin (20/4).

"Kami langsung melaporkan temuan itu ke Polda Jatim dan hari ini tim Gegana Polda Jatim diterjunkan ke Sumenep untuk mendeteksi temuan yang diduga proyektil atau rudal bawah air tersebut," ujar Anang, Selasa (21/4).

Benda mencurigakan tersebut hingga kini masih berada di lokasi dan dijaga ketat aparat kepolisian dari Polsek Kangayan.

Polisi juga melarang warga mendekat karena dikhawatirkan benda itu masih aktif dan berbahaya.

"Warga setempat kami larang mendekat karena dikhawatirkan benda yang diduga proyektil itu masih aktif," katanya

Secara fisik, benda itu berwarna kuning dengan diameter sekitar 30 sentimeter dan panjang kurang lebih 2 meter.

Bentuknya menyerupai cerutu dengan ujung lancip, mirip torpedo atau rudal bawah air. Benda tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan bernama Heri.

Sumber Antara
