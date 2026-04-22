Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Gerimis, Malam Berawan & Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (22/4) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya Lowokwaru hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore Blimbing, Klojen, Lowokwaru, dan Sukun gerimis. Kedungkandang berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya berawan hingga gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Siang dan sore Donomulyo, Kalipare, Kasembon, Kromengan, Lawang, Pagelaran, Pakis, dan Sumberpucung. Kawasan lainnya gerimis.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.