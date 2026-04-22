Cuaca Surabaya Hari ini, Siang Sampai Malam Gerimis Bakal Mengguyur Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (22/4).

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis berpotensi mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya gerimis mengguyur Asem Rowo, Benowo, Bubutan, Dukuh Pakis, Krembangan, Lakarsantri, Pabean Cantian, Pakal, Sambikerep, Sawahan, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, dan Wiyung. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya gerimis masih mengguyur Asem Rowo, Benowo, Bubutan, Dukuh Pakis, Krembangan, Lakarsantri, Pabean Cantian, Pakal, Sambikerep, Sawahan, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, dan Wiyung. Beberapa jam kemudian berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 10-20 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)