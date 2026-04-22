IdeaFest Surabaya 2026 Hadirkan 120 Sesi dan 200 Pembicara Inspiratif

jatim.jpnn.com, SURABAYA - IdeaFest Surabaya 2026 kembali hadir dengan skala lebih besar dan ambisi yang makin tinggi. Mengusung tema The Next Leap, ajang ini mendorong anak muda Surabaya untuk tidak berhenti pada capaian, tetapi berani melangkah lebih jauh dan menciptakan dampak yang lebih luas.

IdeaFest Surabaya 2026 dijadwalkan berlangsung pada 7–9 Agustus 2026 di Grand City Convex.

Co-Chair IdeaFest Ben Subiakto menegaskan, IdeaFest bukan sekadar ruang mencari inspirasi, tetapi tempat ide bertemu eksekusi.

“IdeaFest kini berkembang menjadi platform kolaborasi lintas sektor, mempertemukan kreator, entrepreneur, komunitas, hingga pemimpin industri,” ujar Ben di Surabaya, Selasa (21/4).

Memasuki tahun kedua di Surabaya, Ben mengaku antusias melihat pertumbuhan industri kreatif, terutama di kalangan anak muda. Menurutnya, penyelenggaraan perdana tahun lalu menghadirkan kejutan besar dengan antusiasme tinggi dari peserta.

“Banyak kelas penuh, antrean panjang. Ini menunjukkan kebutuhan ruang belajar seperti ini sangat besar,” jelasnya.

Tahun ini, IdeaFest menghadirkan lebih banyak sesi dengan topik beragam, mulai dari teknologi, dunia digital, hingga tren masa depan yang relevan dengan masyarakat Jawa Timur.

Festival Director IdeaFest Surabaya Saskia Tessy menekankan pentingnya keberanian dalam mewujudkan mimpi.