Cuaca Jawa Timur 22 April 2026, Pagi Sampai Sore Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (22/4).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Blitar, Bojonegoro, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sidoarjo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Blitar, Bojonegoro, Jombang, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sampang, Sidoarjo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Sorenya gerimis masih mengguyur Blitar, Bojonegoro, Jombang, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sampang, Sidoarjo, Trenggalek, dan Tulungagung.

Beberapa jam kemudian berawan dan berangin di seluruh wilayah.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 10-18 kilometer per jam.