Kecelakaan di Ngawi Tewaskan Lansia yang Diduga Hendak Menyeberang Jalan Raya

jatim.jpnn.com, NGAWI - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Ngawi–Kedunggalar KM 20-21, Desa Pelang Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Selasa (21/4) sekitar pukul 10.00 WIB.

Insiden ini merenggut nyawa seorang pengendara motor lansia setelah sempat mendapat perawatan medis.

Korban diketahui bernama Aminah (61), warga Desa Pelang Kidul. Dia mengalami luka berat seusai sepeda motor Yamaha Vega R yang dikendarainya bertabrakan dengan mobil Daihatsu Grand Max.

Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika menjelaskan kecelakaan diduga terjadi saat korban hendak menyeberang jalan.

“Pengendara sepeda motor diduga akan menyeberang ke kanan. Karena jarak sudah dekat, tabrakan tidak dapat dihindari,” ujar Yuliana, Selasa (21/4).

Mobil Gran Max bernopol AE-1071-KN yang dikemudikan Fahrezi Laniko F (22), melaju dari arah barat ke timur, sedangkan motor korban datang dari arah utara ke selatan.

Benturan keras membuat korban terpental dan mengalami luka serius, di antaranya luka robek di kepala belakang, hematoma, serta luka di kaki kanan. Korban sempat dievakuasi dan dirawat, namun akhirnya meninggal dunia saat penanganan medis.

Sementara itu, pengemudi mobil mengalami luka ringan dan dalam kondisi sadar.