JPNN.com

Bayang-bayang Rudal di Timur Tengah, Jemaah Haji Ini Pilih Pasrah

Selasa, 21 April 2026 – 21:00 WIB
Salah satu jemaah calon haji kloter 1 Embarkasi Surabaya asal Probolinggo Sukri yang khawatir bayang-bayang rudal Timur Tengah. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Konflik di Timur Tengah antara Iran dan Amerika Serikat masih membayangi keberangkatan jemaah calon haji Indonesia.

Salah satunya dirasakan Sukri, jemaah calon haji kloter 1 Embarkasi Surabaya asal Probolinggo. Dia mengaku sempat khawatir dengan ketegangan yang diwarnai serangan rudal di kawasan tersebut.

"Jadi, ada wacana uji coba, kloter 1 Kabupaten Probolinggo kalau lolos dari rudal, kami semua bisa masuk Saudia," ujar Sukri di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Selasa (21/4).

Baca Juga:

Meski diliputi kekhawatiran, Sukri memilih pasrah dan terus berdoa menjelang keberangkatan ibadah haji.

"Kalau kami pasrah lillahi ta'ala mati hidup karena Allah karena kalau kena rudal yang mendoakan dunia. Ya, mudah-mudahan bisa minta doa selamat," jelasnya.

Sebanyak 760 jemaah haji kloter 1 dan 2 asal Probolinggo telah tiba di Asrama Haji dan dijadwalkan berangkat pada Rabu (22/4) dini hari.

Baca Juga:

Di tengah kekhawatiran tersebut, pemerintah memastikan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk memantau kondisi terbaru.

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Haji 2026 konflik timur tengah jemaah calon haji rute penerbangan haji rudal iran konflik iran-as

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU