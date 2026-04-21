Korsleting Listrik, 8 Rumah di Kupang Segunting Terbakar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran melanda delapan rumah di Jalan Kupang Segunting IV, Surabaya, Selasa (21/4) sekitar pukul 12.00 WIB. Insiden itu diduga terjadi karena korsleting listrik.

Kabid Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran (DPKP) M Rokhim menjelaskan begitu mendapat laporan tersebut, petugas bergegas menuju lokasi. Total ada 18 pemadam dikerahkan.

"Unit tempur pos grudo tiba langsung memadamkan api. 18 unit dikerahkan terdiri dari 12 unit tempur dan 6 unit tim rescue, serta empat unit tangki DLH,"kata Rokhim.

Baca Juga: Dua ART Tewas Terjebak saat Kebakaran Rumah di Jombang

Rokhim menjelaskan upaya pemadaman api cukup sulit, karena akses gang yang sempit. Meski demikian, api berhasil dipadamkan 12.47 WIB.

"Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Situasi dinyatakan kondusif pukul 15.08 WIB," katanya.

Berikut data rumah korban yang mengalami kebakaran :

1. Rumah Kastini

Alamat: Jalan Kupang Segunting 4/25