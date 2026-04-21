Joki UTBK Juga Terjadi di Unesa, Pelaku Gunakan Identitas Orang Lain

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Praktik perjokian dalam pelaksanaan UTBK 2026 kembali terbongkar. Kali ini, kasus terungkap di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dengan modus manipulasi identitas peserta.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Unesa Martadi menjelaskan pelaku menggunakan identitas milik orang lain, tetapi mengganti foto pada dokumen resmi.

“Modusnya menggunakan identitas yang dijoki. Namanya tetap nama peserta asli, tetapi fotonya diganti dengan orang yang mengerjakan ujian,” ujar Martadi, Selasa (26/4).

Kecurangan ini terungkap setelah panitia melakukan pencocokan data lintas tahun.

Dari hasil penelusuran, ditemukan kejanggalan berupa foto yang sama persis, tetapi digunakan pada identitas berbeda.

“Data ini kami bandingkan dengan tahun lalu, fotonya sama, tetapi namanya berbeda. Dari situ kami mulai curiga,” jelasnya.

Panitia kemudian melakukan verifikasi lanjutan, termasuk ke sekolah asal peserta. Hasilnya, foto pada dokumen dipastikan tidak sesuai dengan identitas asli.

Pelaku sempat mengikuti ujian sebelum akhirnya diamankan untuk dimintai keterangan.