JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Dugaan Joki UTBK 2026 di UPNVJT dan Unair Terbongkar, Begini Kronologinya

Dugaan Joki UTBK 2026 di UPNVJT dan Unair Terbongkar, Begini Kronologinya

Selasa, 21 April 2026 – 16:50 WIB
Dugaan Joki UTBK 2026 di UPNVJT dan Unair Terbongkar, Begini Kronologinya - JPNN.com Jatim
Dugaan joki UTBK 2026 di Surabaya terungkap. Peserta diduga gunakan identitas berbeda saat ujian. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dugaan praktik perjokian dalam pelaksanaan UTBK 2026 di Surabaya terkuak.

Seorang peserta ujian di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPNVJT) terindikasi menggunakan identitas tidak sesuai saat mengikuti ujian sesi pertama di Gedung Research Center, Selasa (21/4).

Kecurigaan muncul saat pengawas melihat gelagat peserta yang tampak gelisah. Setelah diperiksa, ditemukan ketidaksesuaian antara identitas resmi dengan orang yang mengikuti ujian.

Baca Juga:

Meski foto pada data terlihat sama, peserta yang hadir diduga bukan pemilik identitas tersebut. Temuan itu langsung dituangkan dalam berita acara kecurangan dan dilaporkan ke panitia pusat UTBK.

Dugaan Joki UTBK 2026 di UPNVJT dan Unair Terbongkar, Begini KronologinyaDugaan joki UTBK 2026 di Surabaya terungkap. Peserta diduga gunakan identitas berbeda saat ujian. Foto: Source for JPNN

Staf Humas UPNVJT Nizwan Amin mengatakan, kasus tersebut kini masih dalam proses internal.

Baca Juga:

“Kami sudah mencatat dalam berita acara dan melaporkannya ke pusat. Saat ini masih kami proses secara internal,” ujarnya.

Sementara itu, panitia pusat juga menginformasikan adanya keterkaitan data peserta tersebut dengan lokasi ujian di Universitas Airlangga (Unair).

Dugaan joki UTBK 2026 di Surabaya terungkap. Peserta diduga gunakan identitas berbeda saat ujian.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   joki utbk UPNVJT UNAIR UTBK SNBT 2026 praktik joki utbk

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU