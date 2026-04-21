Dugaan Joki UTBK 2026 di UPNVJT dan Unair Terbongkar, Begini Kronologinya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dugaan praktik perjokian dalam pelaksanaan UTBK 2026 di Surabaya terkuak.

Seorang peserta ujian di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPNVJT) terindikasi menggunakan identitas tidak sesuai saat mengikuti ujian sesi pertama di Gedung Research Center, Selasa (21/4).

Kecurigaan muncul saat pengawas melihat gelagat peserta yang tampak gelisah. Setelah diperiksa, ditemukan ketidaksesuaian antara identitas resmi dengan orang yang mengikuti ujian.

Meski foto pada data terlihat sama, peserta yang hadir diduga bukan pemilik identitas tersebut. Temuan itu langsung dituangkan dalam berita acara kecurangan dan dilaporkan ke panitia pusat UTBK.

Staf Humas UPNVJT Nizwan Amin mengatakan, kasus tersebut kini masih dalam proses internal.

“Kami sudah mencatat dalam berita acara dan melaporkannya ke pusat. Saat ini masih kami proses secara internal,” ujarnya.

Sementara itu, panitia pusat juga menginformasikan adanya keterkaitan data peserta tersebut dengan lokasi ujian di Universitas Airlangga (Unair).