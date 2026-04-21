Kreatif! BEM Ubaya Susun Ribuan Sticky Notes Jadi Mozaik Kartini

Selasa, 21 April 2026 – 17:02 WIB
Salah satu mahasiswa Ubaya menuliskan pesan di Sticky Notes Mozaik Kartini hasil karya BEM Ubaya, Selasa (21/4). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Surabaya (Ubaya) membuat karya unik untuk memperingati Hari Kartini.

Mereka menyusun mozaik wajah RAKartini menggunakan ribuan sticky notes berukuran besar, dengan dimensi mencapai 2x4 meter.

Presiden BEM Ubaya Richie Devano Hari Bawas mengatakan, karya tersebut menjadi simbol bahwa mahasiswa juga bisa berkontribusi melalui kreativitas.

“Mozaik ini bukti bahwa kami sebagai mahasiswa bisa membuat karya di Hari Kartini. Kami ingin mendorong empowerment, tidak hanya untuk perempuan, tetapi juga masyarakat secara luas,” ujar Richie, Selasa (21/4).

Dia menjelaskan proses pembuatan mozaik hanya memakan waktu dua hari dengan melibatkan lebih dari 10 mahasiswa dari Kabinet Infinitus BEM Ubaya.

Awalnya, tim berencana membuat konsep berbasis pixel. Namun, keterbatasan biaya dan teknis sehingga mereka beralih menggunakan sticky notes.

“Kalau pakai pixel lebih sulit dan mahal. Akhirnya kami gunakan sticky notes dan hasilnya cukup memuaskan,” katanya.

BERITA TERKAIT

