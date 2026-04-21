Geger! Warga Temukan Benda Diduga Torpedo di Pesisir Pulau Kangean

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Suasana tenang di pesisir Dusun Aenglombi, Desa Torjek, Kecamatan Kangayan, Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, mendadak berubah ketika sebuah benda asing diduga torpedo ditemukan mengapung di dekat perahu warga, Senin (20/4) siang.

Penemuan itu bermula saat Heri, seorang warga setempat, hendak mengecek perahunya di tepi pantai.

Dia justru dikejutkan oleh benda berwarna kuning dengan bentuk memanjang yang terlihat tidak biasa. Rasa penasaran bercampur khawatir membuatnya segera mengevakuasi benda tersebut ke bibir pantai.

“Awalnya saya kira benda biasa, tetapi setelah dilihat bentuknya aneh dan cukup besar. Jadi, khawatir,” ujar Heri.

Benda tersebut memiliki diameter sekitar 30 sentimeter dengan panjang kurang lebih dua meter. Temuan ini pun cepat menyebar dari mulut ke mulut, menarik perhatian warga sekitar yang penasaran.

Menyadari potensi bahaya, Heri segera melaporkan kejadian itu ke Polsek Kangayan. Tak berselang lama, aparat kepolisian datang dan langsung mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi serta meminta keterangan sejumlah saksi.

Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardiyanto menyampaikan bahwa pihaknya bergerak cepat untuk memastikan situasi tetap aman. Polisi juga berkoordinasi dengan tim Gegana untuk mengidentifikasi benda tersebut secara lebih mendalam.

“Langkah pengamanan dilakukan sebagai bentuk antisipasi demi keselamatan masyarakat,” ujarnya.