UTBK SNBT 2026 di UNAIR Diikuti 16 Ribu Peserta, Disabilitas Ikut Difasilitasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Airlangga (Unair) resmi menggelar Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) SNBT 2026 selama 10 hari ke depan.

Pada hari pertama pelaksanaan, Wakil Rektor Bidang Akademik, Mahasiswa, dan Alumni (AMA) Unair Mochammad Amin Alamsjah memastikan kesiapan teknis berjalan optimal.

Tahun ini, UNAIR menampung 16.672 peserta UTBK atau sekitar 94,7 persen dari total kapasitas 17.600 kursi.

“Peserta berasal dari 38 provinsi dan juga luar negeri,” ujar Prof Amin.

Untuk mendukung kelancaran ujian, UNAIR menyiapkan 22 ruang computer based test (CBT) yang tersebar di 10 gedung Kampus B dan C.

Lokasi ujian meliputi sejumlah fakultas di Kampus B, seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, serta Fakultas Vokasi.

Adapun di Kampus C tersebar di Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB), Gedung Nano, Gedung Nani, hingga Fakultas Kesehatan Masyarakat.

Tak hanya fasilitas utama, panitia juga menyiapkan berbagai layanan pendukung demi kenyamanan peserta.