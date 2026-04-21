JPNN.com Jatim Jatim Terkini LG Perkuat Pasar Jawa Timur Lewat Information Display Roadshow di Surabaya

LG Perkuat Pasar Jawa Timur Lewat Information Display Roadshow di Surabaya

Selasa, 21 April 2026 – 16:10 WIB
LG Perkuat Pasar Jawa Timur Lewat Information Display Roadshow di Surabaya - JPNN.com Jatim
LG Electronics Indonesia menggelar Information Display Roadshow di Surabaya untuk memperluas pasar Jawa Timur.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - LG Electronics Indonesia memperkuat ekspansi pasar di wilayah Jawa Timur melalui kegiatan Information Display Roadshow yang digelar di Surabaya.

Kegiatan ini menyasar mitra dan pelaku pasar, khususnya sektor pemerintahan yang memanfaatkan produk dengan sertifikasi TKDN.

Bisnis Development Manager LG Electronics Indonesia Ahmad Syaepudin mengatakan roadshow ini menjadi agenda rutin tahunan untuk memperkenalkan inovasi produk sekaligus memperluas jaringan mitra di daerah.

Baca Juga:

“Fokus kami adalah merangkul partner di Surabaya, khususnya yang bergerak di pasar government. Produk LG sebagian besar sudah memiliki sertifikat TKDN sehingga bisa menjawab kebutuhan sektor tersebut,” ujar Ahmad, Selasa (21/4).

Dalam kegiatan ini, LG memperkenalkan dua lini utama, yakni Commercial TV dan CreateBoard yang dirancang untuk mendukung produktivitas bisnis dan institusi.

Produk-produk tersebut juga ditujukan untuk mendorong transformasi digital, khususnya di sektor pendidikan dan pemerintahan.

Baca Juga:

Ahmad menambahkan Surabaya menjadi titik strategis untuk memperluas pasar Indonesia timur. Pasalnya, jaringan distribusi di wilayah tersebut dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan.

“Partner di wilayah timur masih terbatas. Melalui Surabaya, kami ingin memperluas jangkauan sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas,” katanya.

LG Electronics Indonesia menggelar Information Display Roadshow di Surabaya untuk memperluas pasar Jawa Timur.
BERITA TERKAIT

