Warga Gresik Tewas Terjatuh ke Sumur, Evakuasi Berlangsung Hampir Dua Jam

jatim.jpnn.com, GRESIK - Seorang warga Desa Wonokerto, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, bernama Farikhatun (50), dilaporkan terjatuh ke dalam sumur pada Selasa (21/4). Insiden terjadi saat korban hendak menuju kamar mandi.

Kejadian tersebut segera dilaporkan ke Kantor SAR Surabaya. Tim rescue yang menerima laporan langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi.

Komandan Tim Rescue Kantor SAR Surabaya Gani Wiratama, mengatakan setibanya di lokasi, tim melakukan asesmen dan menggali keterangan dari keluarga korban.

Dari hasil penelusuran, korban diduga tenggelam dan tidak terlihat dari bibir sumur karena kondisi sumur berisi air dengan kedalaman sekitar lima meter.

“Korban tidak terlihat dari atas karena sumur berisi air. Kedalaman dari permukaan hingga dasar sekitar lima meter,” ujar Gani.

Dalam proses evakuasi, tim awalnya menurunkan alat pengait untuk menarik tubuh korban ke permukaan air.

Setelah itu, seorang rescuer turun ke dalam sumur untuk memasang tali pengikat pada tubuh korban agar dapat diangkat menggunakan sistem lifting.

“Alhamdulillah, saat pengait dimasukkan, tangan kiri dan kaki korban berhasil terkait dan tubuhnya bisa ditarik ke permukaan air. Selanjutnya rescuer turun dengan alat bantu pernapasan ke kedalaman sekitar 10 meter untuk memasang tali,” jelasnya.