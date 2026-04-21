Sidak Rumah Makan, Wabup Bangkalan Temukan Setoran Pajak Tidak Sesuai

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Pemerintah Kabupaten Bangkalan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah rumah makan dan restoran yang diduga menunggak pajak.

Sidak dipimpin langsung Wakil Bupati Bangkalan Moh Fauzan Ja'far bersama tim dari Badan Pendapatan Daerah Bangkalan.

"Langkah proaktif dengan melakukan sidak ini kami lakukan karena hingga triwulan pertama 2026 kami lihat belum ada pendapatan yang masuk dari usaha kuliner, baik rumah makan maupun restoran di Bangkalan ini," kata Fauzan, Senin (20/4).

Dalam sidak tersebut, tim menyasar sejumlah rumah makan di Kota Bangkalan. Wabup Fauzan bahkan langsung meminta penjelasan dari pemilik usaha terkait belum dibayarkannya pajak.

Dia juga menemukan sejumlah pelaku usaha yang belum memanfaatkan alat perekam transaksi yang telah disediakan pemerintah daerah.

Padahal, alat tersebut bertujuan mempermudah pencatatan omzet sekaligus perhitungan pajak.

"Tadi saya ingatkan agar alat yang telah disediakan Pemkab Bangkalan itu digunakan," ujarnya.

Tak hanya itu, tim juga menemukan indikasi ketidaksesuaian antara jumlah pengunjung dengan besaran pajak yang disetorkan.