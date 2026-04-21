Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Gerimis, Malam Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (21/4) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya Kedungkandang hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Bantur, Jabung, Kasembon, Pagak, Pagelaran, Poncokusumo, Pujon, dan Tumpang. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore Donomulyo, Lawang, Pagelaran, dan Singosari berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan dan berangin.