Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Sejumlah Kawasan Gerimis, Siang-Malam Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (21/4).

Paginya Karang Pilang dan Lakarsantri hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sorenya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 10-20 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini. (mcr12/jpnn)