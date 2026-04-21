Dari Wartawan hingga Profesor, Kisah Prof Eighty Kini Pimpin FK Unair

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Nama Eighty Mardiyan Kurniawati mungkin belum terlalu familiar bagi publik luas. Namun di lingkungan Universitas Airlangga (Unair), sosok yang akrab disapa Prof Eighty ini mencatat sejarah penting.

Dia menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Unair, salah satu fakultas kedokteran tertua di Indonesia.

Jalan menuju posisi itu jelas tidak instan.

Perjalanan Prof Eighty dimulai pada Januari 2005. Saat itu, dia masih berstatus peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) semester empat.

Tiba-tiba, panggilan datang dari para senior. Dia diminta menjadi dosen sekaligus mengikuti seleksi CPNS.

“Saya dipanggil dan diminta ikut tes PNS. Salah satu alasannya karena IPK saya di atas tiga dan punya prestasi,” ucap Prof Eighty, Selasa (21/4).

Baca Juga: Scoopy Velocreativity Warnai Semangat Kartini Muda di Surabaya

Prestasi itu bukan kaleng-kaleng. Saat masih mahasiswa, dia pernah menjadi Mahasiswa Berprestasi UNAIR dan aktif di berbagai kompetisi ilmiah hingga meraih prestasi di tingkat nasional.

Tak hanya itu, Prof Eighty juga pernah mencicipi dunia jurnalistik sebagai wartawan di Surabaya Post hingga Jawa Pos pada 2000–2002. Karier gandanya sebagai dosen dan dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgin) dimulai sejak 2008. Rutinitasnya padat.