Cuaca Jawa Timur 21 April 2026, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Bakal Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (21/4).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Jember, Lumajang, Probolinggo, Sampang, Situbondo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Siangnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Lamongan, Lumajang, Madiun, Malang, Ngawi, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Banyuwangi, Jombang, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lamongan, Lumajang, Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pasuruan, Probolinggo, Sumenep, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Bondowoso Jombang, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lamongan, Lumajang, Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pasuruan, Probolinggo, Sumenep, dan Tuban. Beberapa jam kemudian cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-21 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)