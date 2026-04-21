Pemkot Malang Pastikan Stok Elpiji 3 Kg Aman, Pengawasan Diperketat

jatim.jpnn.com, MALANG - Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan stok elpiji 3 kilogram di wilayahnya masih aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

"(Elpiji 3 kilogram) masih tersedia dan stoknya tercukupi," kata Wahyu, Senin (20/4).

Dia menegaskan Pemerintah Kota Malang rutin berkoordinasi dengan Pertamina untuk menjaga kelancaran distribusi elpiji subsidi tersebut.

Menurut Wahyu, pengawasan juga terus dilakukan secara berkala guna memastikan tidak ada gangguan pasokan di lapangan.

Pemkot Malang, lanjut dia, masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait langkah lanjutan untuk mengantisipasi potensi kelangkaan.

Per hari ini pihaknya akan mengikuti rapat daring dengan jajaran pemerintah untuk mengetahui detail implementasi pengawasan.

"Pertamina juga masih menunggu arahan dari pusat. Nanti kami akan bersama-sama melakukan langkah itu sesuai petunjuk," kata dia.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 37 ribu tabung elpiji 3 kilogram yang beredar di Kota Malang.