Sosialisasi MBG di Surabaya, Arzeti Tekankan Pentingnya Gizi Anak Sejak Dini

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus disosialisasikan. Kali ini digelar di Pondok Pesantren Al Jihad Surabaya, Minggu (19/4) melibatkan Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina menyatakan program MBG menjadi jawaban atas persoalan pemenuhan gizi anak di Indonesia.

“Program Makan Bergizi Gratis ini menjawab kekhawatiran para ibu soal kecukupan nutrisi anak setiap hari. Pemerintah hadir memastikan gizi seimbang bagi generasi penerus,” kata Arzeti di hadapan peserta.

Menurut dia, intervensi gizi sejak dini sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak, mulai dari perkembangan otak, kemampuan berpikir, hingga pertumbuhan fisik.

Arzeti juga menekankan keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga ketepatan sasaran serta pengawasan di lapangan.

“Kami ingin memastikan program ini benar-benar sampai ke yang membutuhkan. Sosialisasi penting agar tidak terjadi misinformasi,” ujarnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Direktorat Kerja Sama dan Kemitraan BGN Imam Bachtiar Farianto menyebut kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan implementasi program.

Dalam kegiatan tersebut, Dosen Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Siti Rahayu Nadhiroh juga mengingatkan pentingnya pola gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari.