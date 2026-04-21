Sosialisasi MBG di Surabaya, Arzeti Tekankan Pentingnya Gizi Anak Sejak Dini

Selasa, 21 April 2026 – 08:33 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina saat melakukan sosialisasi program MBG di Pondok Pesantren Al Jihad Surabaya, Minggu (19/4). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus disosialisasikan. Kali ini digelar di Pondok Pesantren Al Jihad Surabaya, Minggu (19/4) melibatkan Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina menyatakan program MBG menjadi jawaban atas persoalan pemenuhan gizi anak di Indonesia.

“Program Makan Bergizi Gratis ini menjawab kekhawatiran para ibu soal kecukupan nutrisi anak setiap hari. Pemerintah hadir memastikan gizi seimbang bagi generasi penerus,” kata Arzeti di hadapan peserta.

Baca Juga:

Menurut dia, intervensi gizi sejak dini sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak, mulai dari perkembangan otak, kemampuan berpikir, hingga pertumbuhan fisik.

Arzeti juga menekankan keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga ketepatan sasaran serta pengawasan di lapangan.

“Kami ingin memastikan program ini benar-benar sampai ke yang membutuhkan. Sosialisasi penting agar tidak terjadi misinformasi,” ujarnya.

Baca Juga:

Sementara itu, Tenaga Ahli Direktorat Kerja Sama dan Kemitraan BGN Imam Bachtiar Farianto menyebut kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan implementasi program.

Dalam kegiatan tersebut, Dosen Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Siti Rahayu Nadhiroh juga mengingatkan pentingnya pola gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari.

Program Makan Bergizi Gratis dinilai jadi solusi gizi anak. DPR RI ungkap dampak besar bagi generasi masa depan.
BERITA TERKAIT

