Pelaku Seni Surabaya Minta Dukungan Tak Sekadar Fasilitas, Ludruk–Reog Butuh Arah Jelas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Di balik geliat seni tradisi di Surabaya, pelaku ludruk dan reog mulai menyoroti pentingnya arah kebijakan yang lebih konkret dari pemerintah.

Mereka menilai dukungan yang ada saat ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan keberlanjutan kesenian tradisional.

Pendiri Komunitas Ludruk Luntas Robert Bayonet mengakui bantuan dari Pemkot Surabaya sudah dirasakan, terutama dalam penyelenggaraan kegiatan.

Namun, ia menilai dukungan tersebut masih bersifat parsial dan belum menyentuh penguatan ekosistem seni secara menyeluruh.

“Selama ini yang diberikan cukup bagus, tetapi belum 100 persen. Kami masih butuh dukungan yang lebih berkelanjutan, bukan hanya saat event,” ujar Robert, Senin (20/4).

Menurut Robert, program seperti Ludruk Merdeka yang digelar keliling kampung menjadi contoh konkret dukungan pemerintah.

Namun, ke depan, dia berharap ada kebijakan yang lebih strategis, termasuk pembinaan kelompok seni dan regenerasi pemain ludruk.

Hal senada disampaikan Ketua Perhimpunan Unit-Unit Reog Kota Surabaya (Purbaya), Budi Sutrisno. Ia menilai fasilitas yang diberikan selama ini cukup membantu, tetapi komunikasi kebijakan dinilai masih minim.